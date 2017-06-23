校園跑走累積里程 金城國中瘋「環島」

2017-06-23 16:37

［記者劉婉君／台南報導］台南市金城國中全校1068名學生，5月開始瘋「環島」，學生們透過運動儲蓄卡，就能累積每天課間在校園跑走的里程數，再將里程轉換成從學校出發的直線距離，讓學生們就像進行一場環島賽一樣，使每日運動多了一分樂趣，「你跑到哪裡了？」也成為學生間最常聽見的問候語。

金城國中的社團有近40個，運動類型的就有18個，約占一半，繼獲教育部評選為SH150方案全國典範學校後，近日再獲「105年到106年學校本位體育課程甄選」潛力學校，是南部唯一一所獲獎的國中，校方落實體育教學，規畫一系列體適能課程，每日課間還有「活力奔放．校園趴趴GO」活動，鼓勵學生利用下課時間跑走學校外圍一圈，還有課後運動儲蓄紀錄卡，可以累計國中3年的里程數。

校長康晉源說，最新研究發現，一次性的運動30分鐘，能夠得到60分鐘的專注力，運動有利於學習的專注力。學校外圍跑一圈約600公尺，為了避免學生每天持續跑走而覺得枯燥，並強化跑走的動機，校方曾與公益團體合作，以里程換算捐款的校園傳愛活動，讓個人的健身活動納入公益傳愛的元素，激發運動熱情。也曾推動跑走里程換嘉獎的鼓勵措施，5月開始，則將里程換算成從學校出發到外縣市的距離，讓學生就像挑戰環島一樣，甚至有機會到換算國外，學生也覺得很新鮮。

體育班畢業生陳亭妤表示，透過持續運動提升自己的專注力，會考成績五A已確定可進到第一志願，更重要的是運動及參與競賽的過程中，有同學們相互激勵與支持，增進彼此情誼。畢業生張同學也說，持續運動後體力變好，準備會考時也更專注。