一例一休成本增 自行車龍頭巨大取消「全員放暑假」

2017-06-23 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕台灣自行車龍頭製造廠巨大公司，原本每年7月第一週皆「全員放暑假」，實施37年來獲不少員工好評，但公司表示，因應一例一休實施，今年起取消「全員放暑假」，甚至明年紅利發放也受影響，有員工認為「福利縮水」，哀嚎不已，但也有員工表示，一例一休，本來就有利有弊。

巨大公司董事長杜綉珍昨在股東會議後和媒體談話時表示，將取消「全員放暑假」的員工福利，並強調這是為了符合新勞基法不得不做的因應策略，因為「一例一休上路後，不能強迫員工或安排員工集體休假」。

此外，巨大集團每年提撥6至12％的盈餘作為員工紅利，今年如期在4月發放，但杜綉珍表示，一例一休實施後，加班費及經營成本提高，巨大也在評估明年的紅利政策是否轉變，強調「在符合勞基法為優先考量下，行有餘力才會分配紅利」。

巨大公司發言人李書耕今天表示，每年5至10月是自行車製造業的旺季，11月至1月則為淡季，以往公司可以自由調配一些「零碎」的時間，當成員工福利的一部分，在每年7月第一週放5天假，若結合前後2天的週休2日，員工最長可連放9天，但並不影響員工的特休假，但一例一休後，加班費等人事成本增加，彈性也不見了，公司才取消這項實施37年的福利。

巨大公司表示，由於暑假第一週常有各項大考，很多員工要請假陪兒女考試或安排親子旅遊，而高階主管經常特休假放不完，即使休年假也放不下手邊的公事，但「全員放暑假」，大家就可以安心放假，若結合前後週休2日，最長可放到9天假，今年取消，許多員工很「怨嘆」。不過，記者採訪時，有員工說，一例一休，本來就有利有弊。