「雙J戀」修成正果 愛國東路舉辦世紀婚禮

2017-06-23 16:33

〔記者周彥妤／台北報導〕「雙J戀」修成正果，今選在愛國東路完婚。愛國東路婚紗街今年獲選台北市商業處的商圈輔導計畫對象，特別邀請LOVE公仔Jason熊與Jessie熊擔任「台北旅拍」活動的甜蜜大使，雙J熊的世紀婚禮在今天下午2點舉行，由愛國東路婚紗街理事長麥燦文擔任主婚人，現場甜蜜四溢。

台北市商業處主任秘書陳秀華說，愛國東路婚紗街是台北第一條婚紗街，歷史十分悠久；為促進商圈活絡，並力求創新，特別邀請雙J熊擔任活動代言，同時邀請各界一同見證雙J熊的世紀婚禮。

台北市商業處表示，愛國東路婚紗商圈有30家店家參與「台北旅拍」活動，只要民眾在貼有「台北旅拍」活動貼紙的店家，消費不限金額，就可獲得一張「台北旅拍」的抽獎券，填寫個人資料後投入設在「台北旅拍快閃店」（愛國東路88號）的摸彩箱，即可參加抽獎活動，獎項包括7名價值39800元的婚紗攝影券。另外，即日起至7月31日止，每週六將舉辦精美婚紗百元喊拍活動。相關活動資訊請上愛國東路婚紗街活動官網（http://www.aiguo520.com/）或「台北市商業處－猴呷猴七淘in Taipei」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/tcooc/）查詢。