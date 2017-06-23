勞退18萬人疑似低報 勞保局7月起「逕調」

2017-06-23 16:49

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部勞工保險局比對去年財稅薪資資料檔案，決定將「逕調」勞工保險、就業保險3萬餘家投保薪資單位、13萬餘人保費，預估每月可增加收入6000餘萬元；同時也會通知逕調新制勞工退休金4萬餘家提繳單位、18萬餘人提繳工資，預估每月可增加提繳退休金9000餘萬元；如果被逕調的單位不服，可儘速申覆。

勞保局退休金組長李靜韻表示，經與財政部密集聯繫，取得105年財稅薪資臨時所得資料檔案，比對勞保投保薪資和勞退提繳薪資，若出現明顯差距，就會逕行調整，希望更貼近勞工的實際薪資，主動防堵「高薪低報」。

不過，即使是取用財稅資料，仍可能並非正確的投保薪資或提繳工資；李靜韻說，因為最新的財稅資料也是去年的所得資料，可能已經與目前的薪資不同，另一方面，財稅資料中還包含了紅利、三節獎金，但這部分都不是勞動基準法定義的工資，這些誤差可在投保單位或提繳單位接獲逕調通知後30日內，檢具佐證資料寄送勞保局更正。

勞保局納保組長劉金娃指出，除了專案逕調，勞保局每年也針對特定目標進行專案查核，例如投保薪資可能明顯低於同業，今年就發現1萬1936家，另一種是連續3年被勞保局逕調後又申覆調低，今年也有7397家，合計2萬多家，都列入今年主動專案查核的對象。

高薪低報依法都會處罰，低報勞保要處罰保險費4倍，就保罰10倍，若低報勞退可罰款5000元至2萬5000元，去年約罰了5000多件，罰款達8740萬元。