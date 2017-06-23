勵馨：青少年情感與自我保護能力不足 須正向指導

2017-06-23 16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假將到，勵馨基金會台中分事務所在今天發表一項針對青少年「伴侶間親密行為」主題進行的問卷調查報告，結果顯示出現階段的「青少年情感教育」及「自我保護能力」 仍有相當多空白，需要更多的正確指引。

勵馨今天指出，依據衛生福利部統計數據2010至2016年間，台中市每年都有1000人以上遭受性侵害，而其中有半數以上都是12至18歲的青少年族群。

另外，對照全國數據，僅有不到5%的被害人是受到陌生人的傷害，反而性侵害者是熟識者，需要加強青少年自我保護概念。

台中勵馨進行了一系列的問卷調查，約有200多位青少年接受問卷，發現44%青少年表示自己或親友曾有「伴侶間一人想、一人不想發生關係」經驗，其中6%表示自己「被拒絕，但還是繼續跟對方發生關係」，15%表示自己 「有拒絕，但還是發生了關係」，已經構成伴侶之間的性侵害。

此外，更有 10%青少年即使自己沒有意願跟男女朋友發生關係，卻因「害怕失 去關係」、「害怕對方覺得我不愛他」、「害怕氣氛會很尷尬」、「 相信拒絕也沒有用」等原因，無法拒絕對方而發生了性行為。

針對不曾發生類似狀況的青少年進行詢問，只有不到25%覺得自己有把握能處理「伴侶之間對於性行為沒有共識」的狀況，大多數的青少年都表示自己「沒有把握能處理」、「不知道該怎麼辦」等， 顯示出現階段的「青少年情感教育」及「自我保護能力」 仍有相當多空白。

對此，勵馨在暑假在女兒館展開一系列的活動及演講，歡迎青少年參加。