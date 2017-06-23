龍津高中首招生祭獎學金 週日招生說明會

2017-06-23 16:14

〔記者何宗翰／龍井報導〕龍津國中8月1日將改制為龍津高中，招收4班普通班160人、美術資優班一班30人、體育班一班30人，校方也祭出高額獎學金，吸引龍井及鄰近的烏日、大肚地區優秀學生就近就讀，並以國際教育及第二外語為特色發展重點，25日上午10點將舉行招生說明會，歡迎中投區的優秀學子加入。

校方表示，普通班招生透過直升入學及免試入學管道，美術資優班參加中區美術班聯合甄選，體育班招生已於5月6日甄選完畢，未來第二外語課程將與靜宜大學師資合作，開設日語、德語、西班牙語等，因龍井區有許多新住民學生，也特別開設越語課程供學生修習。

獎學金部分，凡是會考前設籍龍井、烏日及大肚區成績達標，且3年皆就讀本校，5A者發給10萬元獎金，會考4A者發給6萬元獎金、會考3A者發給4萬、2A者給2萬，就學期間每學期各班前3名發給5000元獎金，另外以第一志願就讀龍津高中，校方也提供優渥的獎學金。

龍津國中教務主任黃巧妮表示，新的師資有原國中轉任、其他國立高中職借聘、國立高中教師甄選通過的16名教師加入，交通方面已規劃從龍井火車站到龍津高中的公車路線；另外由於沒有過去的最低錄取分數可參考，反而是一個好的機會，鼓勵大家勇敢填志願，填上的機率應該會很高。