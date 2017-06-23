「我們有小孩了！」宜蘭首對註記同志伴侶樂擁1歲兒

2017-06-23 16:21

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府去年5月20日開放同性伴侶註記，當天下午就有宜蘭第1對伴侶完成註記，Leber和Amely2人更已喜迎第一個孩子的誕生，共組同志家庭的Leber和Amely說，為了讓孩子成長的環境更友善，她們才開始走上街頭，爭取同性婚姻平權。

Leber和Amely是女同志，今年都35歲，早在19歲時在台南讀書就相遇，8年後才牽起緣分，決定共度一生，才剛交往馬上就有共識，要共組家庭、要有小孩，交往2年後決定在Leber的故鄉宜蘭生活，2人一起創業，開了一間Amely口中，「什麼都友善」的餐廳。

店面經營穩定2年後，Leber和Amely開始規劃「有小孩」這件事，Amely說，一開始就是天馬行空的想，例如領養育幼院的小孩、或找兄弟姊妹的小孩領養，尋找精子捐贈做人工受孕，2人一開始找了好幾個領養單位，打電話諮詢的時候，曾表明是同志家庭的身分，對方卻直接告知這樣領養的機率很低。後來Amely也嘗試過填寫單身領養的方式，但是都遲遲沒有下文。

2人原本心灰意冷，決定將對小孩的愛傳給世界上其他孩子，因此開始助養印尼的小朋友，但是直到前年Amely33歲的時候，她說，再一年她就是所謂的高齡產婦了，Leber也說，還是希望能抱著自己的小孩，看著小孩長大，於是開始尋找願意捐贈精子的朋友，嘗試人工受孕。

Leber說，她們一共找了5個朋友，其中包含異性戀和同性戀友人，希望找到有共識的捐精者，後來找到這名同意捐贈的朋友，除了一路上看著Leber和Amely交往、互相扶持，也很支持有愛就能成家，而且認同親情上的爸爸和精子捐贈者是不同的事情。

「聽說人工受孕成功的機率很低，可是我們一次就成功了。」Leber回想起Amely成功懷孕的時候，還是難掩激動，她說，本來都已經做好心理準備，要長期抗戰了，結果沒想到Amely第一次嘗試人工受孕就成功了，真的很謝謝老天爺的眷顧，應該是老天爺也覺得我們應該要有小孩吧。

為了迎接小孩的到來，Leber和Amely做了許多準備，除了心理上互相認定要共度一生，醫療上繁瑣的程序，Amely說，更重要的是，準備好一個對孩子友善的環境，以前只要2個人過得開心就好，家人對我們的接受度如何、只要睜一隻眼、閉一隻眼就好，她們也不在意，可是規劃要有小孩以後，兩人就決定要正式向家人出櫃，不能將她們要面對的課題留給小孩。

決定出櫃，對Amely來說，承受著雙重壓力，不但要告知家人她是同志，還要說明自己已經懷孕。Amely說，17歲那年，其實已經向媽媽出櫃過，但是那次鬧了很大的家庭革命，媽媽不但說了重話，要讀女校的她休學，媽媽也因為每天失眠，差點得了猛爆性肝炎，從此以後Amely決定深埋她是同志的這件事，能離家多遠，就離的多遠，盡量不要造成雙方衝突。

顧慮媽媽的健康狀況不好，Amely直到孩子5個月大的時候，才下定決心告訴媽媽，Amely心想，自己也已經為人母，實在不希望媽媽心裡有遺憾，所以去年媽媽生日那天，決定正式向媽媽出櫃。

Amely精心準備了很長很長的卡片書，裡面寫著感謝媽媽對她的付出和疼愛，她告訴媽媽，明明希望寶貝女兒可以常常陪在身邊，可是為什麼一路上她都選擇距離媽媽這麼遙遠，那都是因為不想讓媽媽擔心，現在她已經找到很好的歸宿，非常幸福，而且已經有一個5個月大的兒子。

Amely說，媽媽的反應讓她們都很驚訝，不但接受她們，更覺得很可惜錯過孫子的成長，現在回想起來，17年的時間，彼此錯過的太多，如果能更早一起面對、一起走過，那不是更好嗎？

與Amely的壓力不同的是，Leber則必須不斷讓父母與孫子產生連結感，Leber說，因為孩子其實跟她沒有直接的血緣關係，她也了解爸媽腦袋中的混亂，所以她必須不斷努力溝通，讓父母體認到那是他們的孫子，後來爸媽甚至會陪著Amely做產檢、生產到坐月子。

「直到爸媽會跟朋友說，這是我的孫子，一切才有雨過天晴的感覺。」Leber說，現在孩子已經會開口叫她媽媽，叫Amely媽咪，雙方父母家庭、朋友圈，都讓她覺得非常平和，各種關係都已經完整，現在就只剩下社會大眾的接受度，以前她和Amely不太會參加同志大遊行這類的活動，可是自從Amely懷孕後，她們開始積極走上街頭，希望孩子成長的環境，能更加友善。

本週六宜蘭縣內第一個大型的性別友善活動「宜塊園遊會」將在冬山火車站舉行，Leber和Amely除了加入贊助的行列，也讓團隊拍攝她們的生命故事影片，希望讓更多人重視婚姻平權的重要性，問起Leber和Amely為什麼想結婚？2人不約而同說，因為我愛她呀，想跟彼此走到最後。