有爆米花香！新香米「台東35號」 稻農躍躍欲試

稻農直接走入田間，實地了解台東35號的栽種成果。（記者王秀亭攝）

2017-06-23 16:08

［記者王秀亭／台東報導］香米除了芋頭香，也有爆米花香，由台東農改場最新育成的香米品種「台東35號」飯香有淡淡爆米花香！

台東農改場今天上午在關山鎮舉辦「台東35號」田間栽培示範觀摩會，其抗稻熱病、好管理、口感佳的特性，讓不縱縱谷地區的稻農躍躍欲試。

台東農改場副研究員丁文彥表示，台灣近年來育成的香米以芋頭香居多，易有稻熱病等問題，該場遂以具抗稻熱病、食味佳且耐儲藏的台東30號為母本，具有爆米花香的台中194號為父本，育出新品種香米，於去年通過命名為「台東35號」，成為該場第一個育成的香米品種。

丁文彥指出，縱谷地區栽種香米的品種以高雄147、台農71號為主，農改場與農友合作，以2種稻米為對照組，進行田間栽培，發現台東35號雖然秧苗期生長速度較慢，後期的生長速度卻趕上其他香米品種，且有抗葉稻熱病的特性，產量則與台稉9號相當。

已配合栽培台東35號1年的稻農陳愛卿表示，收成後試其口感，米飯香具有爆米花香外，米飯口感、Q度是3種試種品種中最好的，不必再混入其他品種的良質米改善口感，家人也嘗試將台東35號與高雄139號良質米以1比1的比例混合烹煮，意外獲得好評。