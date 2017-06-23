清水區榮橋近百歲 市議員爭取列入歷史建築

2017-06-23 16:13

〔記者歐素美／台中報導〕清水區清水街與西寧路口的「榮橋」，疑為日治時期橋梁，見證墩仔腳大地震歷史，市議員楊典忠邀建設局、文化局會勘，建議市府鑑定後提報文化資產保存。

清水區清水街與西寧路口有一座混泥土橋，橋上可見「榮橋」及「十一年」等字樣。楊典忠表示，清水區舊名「牛罵頭」，日治時期大正9年（西元1920年），台灣總督府實施「五州二廳」制度，清水改為台中州大甲郡「清水街」，昭和10年（西元1935年），台灣中部發生「墩仔腳大地震」，清水街建築物倒塌、人員死傷慘重，災後進行「市區改正計畫」。

楊典忠指出，「榮橋」上註明「十一年」，很可能是「大正」或「昭和」11年，需進一步調查研究才能確認正確年代，榮橋應有近百年歷史，但目前未受任何保護，橋上還有塗鴉噴漆的痕跡，希望市府能夠積極進行文資保存。

楊典忠並建議市府仿效台中州廳、演武場再造歷史現場計畫，將清水區日治時期建築，包括橫山戰備坑道、清水神社遺構、後參道、埤仔口湧泉、清水街役場宿舍、清水榮橋、清水公學校及宿舍群等處，規劃保存，形塑一座更具昭和風格的清水歷史現場。

建設局表示，經勘查發現榮橋橋梁結構良好，惟橋頭柱及欄杆混泥土保護層部分剝落及油漆污損，將請廠商評估修復，並請區公所與農田水利會提供興建橋梁圖資等，以利後續調查研究；文化局則表示，管理單位需依文資法提出新事證後提報，才能進行文資審議程序。