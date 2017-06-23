新北婦幼推《勇敢》微電影 籲受暴婦女站出來

2017-06-23 15:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕「受暴婦女勇敢站出來！」新北市每年有多達2萬件的家庭暴力通報案，其中除了常見的肢體暴力，提醒民眾們包括言語、精神暴力都是家暴，新北市警察局婦幼隊找來明華園陳子強、藝人如花等拍攝《勇敢》微電影，趕在6月24日家庭暴力防治日前推出，連新北市長朱立倫也趕來力挺，呼籲家庭受暴者勇於站出來求援，新北市政府婦幼隊等跨局處將提供受害者最好的保護與關懷。

新北市警察局婦幼警察隊及社會局家防中心於今年籌拍微電影《勇敢》，不但請來明華園第三代藝人陳子強率團演出，以歌仔喜劇方式表演，讓民眾知道言語暴力、精神暴力也是家暴行為，提醒民眾如有受暴情事應盡快向外求助，劇中女主角思妤本身就是遭吸毒男友家暴的受害者，她透過參加婦幼宣導，得知求助113全國婦幼保護專線，避免釀成悲劇時，當事人或親友才感嘆不敢求助，誤己也害人。

新北市婦幼隊長蔡淑琳說，家庭暴力防治法自87年通過實施至今即將邁入第20年，家庭暴力防治工作具危險性及專業性，須結合新北市等直轄市政府跨局處，多元整合的服務資源。

另據新北市家庭暴力案件通報，每年約受理2萬件家暴案，其中警政、衛政醫療、教育、社政、民政、司法及勞政等單位責任通報佔8成2，政府單位會主動關懷、協助民眾處理家暴；此外，親密關係暴力案約1成3通報高危機案件，公部門積極介入後，類似高危機個案解除列管後，再通報比率佔18.2%，較全國19.7%減少1.5%。

婦幼隊說，《勇敢》微電影將在各社區宣導活動及網路媒體管道播送，希望受暴被害人面對暴力環境，透過不同管道，結合市府相關資源，幫助自己走出受暴環境之外，提升民眾對於家暴防治工作的認同感，喚起暴力零容忍的集體意識，進而結合各界防暴資源，阻斷暴力循環，防治家暴事件。