同是荔枝兩樣情 掛綠結實累累糥米種又失收

2017-06-23 15:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕受暖冬現象影響，荔枝收成呈現兩樣情，「糯米」荔枝連兩年失收，150棵荔枝收不到30斤，「掛綠」產量反而增加，只是今年果粒較小，果農面對全球暖化，決利用「接枝」技巧將「糯米」改為「掛綠」，以降低損失。

今年71歲的荔枝農張建忠，在林內種植荔枝已有10幾年歷史，園中種有150棵的「糯米」荔枝，4年前也引進7棵「掛綠」荔枝，目前進入荔枝採收期，但果園結果的情形竟是兩樣情，「糯米」幾乎沒有結果，「掛綠」則是結實累累。

張建忠表示，糥米荔枝在開花季節時，氣溫必須長期維持在15度C以下才會開花，因這兩年都是暖冬，荔枝不開花，去年幾乎完全沒有收成，今年150株荔枝收不到30斤，可以說血本無歸。

「掛綠」原產於中國廣東省廣州市，外形與一般荔枝不同，外殼紅中帶綠，四分綠六分紅，每個果實都環繞有一圈綠線，故名「掛綠」；張建忠說，「掛綠」種在林內適應力很好，去年結果率高，果實個頭大，13顆就有1斤重，今年結果率更高，儘管顆粒比較小，但還是比糯米荔枝大很多。

張建忠表示，事實證明，「掛綠」開花不受高溫影響，為了讓收成穩定，他已決定把「掛綠」接枝到「糯米」上，除可確保產量外，目前「掛綠」一台斤可賣150元，比「糯米」的100元高，加上「掛綠」不會裂果，放冰箱可存放約1個月，經濟價值比較高。