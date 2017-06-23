對流雲系發展旺盛 新北山區等8縣市大雨特報

由於午後對流雲系發展旺盛，氣象局在下午3點針對新北市山區、宜蘭、南投等8縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

2017-06-23 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕由於午後對流雲系發展旺盛，氣象局在下午3點針對新北市山區、宜蘭、南投等8縣市發布大雨特報。

中央氣象局表示，受到對流雲系發展旺盛影響，山區易有短時強降雨，包含新北市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等5縣市山區，以及宜蘭縣、南投縣全境有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意短時強降雨，防範雷擊及強陣風。