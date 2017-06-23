照門國小學童收成水梨 「農夫」辛苦他們瞭

2017-06-23 16:12

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣照門國小42名高年級學童今天一早頂著大太陽去採收水梨。這堂戶外教學課已延續了半年之久，他們用自己的雙手，跟著正港的新埔梨農彭文華、朱吉文等，從如何架接梨穗開始學，一起經歷180天遍嚐老天爺臉色的滋味，終於等到水梨開花、結果、長大大，採收了接著包裝、上架，等待「知音」來買去享用。

這群小學學童今天在校長陳靜宜的帶領下，為了可以遠離鋼筋水泥的教室、走入大自然上課而興奮得吱吱喳喳笑著、鬧個不停。

聽著已經熟悉的「阿公」老師、新埔果樹產銷班第21班班長彭文華講解，怎麼辨識好心提供果園供教學的朱吉文園內，哪些是已經可以採摘的豐水梨，哪些是還待成長的蜜雪梨後，就熟門熟路地拿起剪刀開始採收。

但是隨著太陽越來越大，處身在田野間的蚊蟲騷擾，也開始讓這些學童們有煩躁、汗流浹背、兩頰晒得通紅的「農夫」感受。這讓有些學童忍不住說出「真的好辛苦、好累喔」的心裡話，他們對手中捧著的豐水梨份量也多了1份全新的感覺。

大約1個小時的採收作業後，校方挑選幾個比較細心、手巧的女生，前往新埔鎮農會的新農民市場，跟農會職員們學習怎麼替新鮮的水梨包裝，隨後接著上架，整個一貫化教學，讓年幼的學童們了解，豐水梨怎麼從泥巴到人們嘴巴的過程。