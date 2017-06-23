落難黑鳶 福連國小原地野放

恢復健康的黑鳶，在福連國小師生見證下，展翅高飛回歸天際。（新北市動保處提供）

2017-06-23 15:42

〔記者林欣漢／新北報導〕一隻黑鳶2個月前疑遭外力撞擊，倒臥在新北市貢寮福連國小學校走廊上，無法飛行，經動保處獸醫師悉心照顧恢復精神後，今天下午重回原地，在全校師生祝福聲中將牠野放回歸大自然，學生說，祝福老鷹一路順風，希望不要再受傷了。

4月19日上午，福連國小警衛在校園巡邏時，發現一隻黑鳶倒臥在學校走廊上，受傷無法飛行且飽受驚嚇，經過動保處專業獸醫檢查，發現牠雖然體態與羽毛狀態良好，但左眼有內出血現象，模樣相當驚恐，推測可能是因為撞擊導致受傷。

經獸醫師悉心照護，連日來予以藥物治療及細心餵食，黑鳶逐漸恢復精神，食慾也恢復正常，評估已適合野放，今天將牠帶回發現地福連國小，在全校師生見證下，看著牠展翅高飛回歸天際，學童驚呼、祝福聲連連，動保處也趁機進行生態教育，安排台灣猛禽研究會人員介紹黑鳶習性，並放映紀錄片電影「老鷹想飛」，鼓勵孩子學習尊重生命和愛護環境。

動保處長陳淵泉表示，野生動物救援工作中，救援回來的傷鳥常需要長時間調養、訓練飛行及覓食能力，恢復健康後，還需經過專業訓練及評估才能進行野放。為此，在石碇區設立野鳥中途之家，提供傷鳥快速恢復健康，回歸大自然的場所，自設立以來已收容過千餘隻傷鳥。

黑鳶在全校師生祝福聲中回歸大自然。（新北市動保處提供）