挑煮竹筍的訣竅 達人張盛玄告訴你

2017-06-23 15:45

〔記者周彥妤／台北報導〕位於台北市士林區近郊的「士林安心鮮筍園」，園主張盛玄發揮科學精神種竹筍，不僅產量多、口感鮮甜脆口，還能全年盛產，每年賣出4、5萬斤，外銷遍佈日本、韓國、新加坡、香港、瑞士、英國、法國、美國、加拿大與澳洲。

一般人種筍收成耗費4年，他僅需4個月；由於自成一格，吸引不少人爭先訂購，也有不少人慕名而來，盼張指點門路，傳授獨門技術。

張盛玄說，他種植綠竹筍經驗超過30年，當初為了提升產量又兼顧品質，翻遍國內外文獻，歷經不斷嘗試，苦心鑽研才摸索出現有的科學經營模式；工欲善其事必先利其器，就連採筍工具的使用之道他也十分講究。

張盛玄強調，氣候變幻莫測，務農的人更能感同身受；唯有採科學方式經營管理，提升病蟲害防治技術，才能降低「看天吃飯」的風險。

談到科學法種竹筍的要領，張盛玄自信說，箇中道理唯有做久又有心得的內行人才能領悟，舉凡觀察竹筍的生長位置、栽培土壤，判斷風速、或拿捏澆水、施肥的比例及時間等，都不是三言兩語可以交代。

至於挑選綠竹筍的訣竅，張盛玄說，首選外型新鮮、完整，綠竹筍底部要寬大、飽滿且帶水，色澤以白偏黃的金黃色最佳，竹筍前端愈尖愈好，不要分岔，整體仿如「金牛角」最上等。若綠竹筍色澤呈現墨綠色，或竹筍前端出現分岔，多為老化象徵，口感較苦澀。

而烹煮綠竹筍的關鍵，張盛玄說，一是帶殼烹煮，竹筍不要先去殼，帶殼水煮，才能緊緊鎖住筍肉水分與甜味；二是用冷水煮，才保有鮮甜，若直接放進滾燙熱水，苦味會無法去除。另外，烹煮過程中，水要蓋過竹筍，過程不要掀蓋，一聞到筍香味就可關火，若不是馬上吃先關火等水涼後再取出。