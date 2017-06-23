高中特招4取1 週日3663人爭入學門票

2017-06-23 15:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕高中升學管道之一「特色招生」，即將在25日登場，但今年辦特招校數比去年少2所，僅9所學校舉辦，提供了910個名額，教育部國教署今天統計，全國共有3663名考生報名，約每4人可錄取1人。

國教署組長韓春樹表示，今年高中特招有9校舉辦，比去年11校還少2所，而去年名額993名，今年只剩910名，舉辦學校包括基北區的師大附中、政大附中，桃連區的內壢高中、大園高中，以及台南區的台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中等，去年舉辦的大灣高中跟新營高中今年退出特招行列。

而特招考試將在25日登場，國教署統計，今年共有3663名考生報考，其中基北區479人參加、桃連區468人、台南2716人等，爭取910名額，預估每4人就有1人可錄取。

但面對特招漸漸式微，韓春樹表示，特色招生也是入學途徑之一，教育部尊重學校需求，只要提出申請就會承辦，而目前辦特招的學校都穩定，是否走入歷史也言之過早。

而其實特招是103年12年國教剛上路時，衍生的高中入學管道之一，不同於免試入學，除採國中會考成績作門檻，考生還要再依照各校考試辦法，額外進行英語閱讀、聽力測驗、數學、運作思維能力、國文寫作測驗等；而過去因12年國教剛上路制度大亂，入學產生「先免後特」、「先特後免」等爭議，特招從首年上百校1萬5千多名額的盛況，急縮成如今名額不逾千的情況。