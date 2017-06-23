從不會走路到畢演當主角 竹市早療寶貝惹哭師長

2017-06-23 15:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府社會處在身心障礙福利大樓設立兒童日間服務中心，今舉行畢結業典禮，畢業生小羽（化名）認真練習台詞，擔綱「愛麗絲」一角，與中心35位早期療育孩童合力運用所學，進行溫馨演出，感人氛圍惹哭現場師長，直呼「有洋蔥」。

市府社會處指出，「兒童日間服務中心」由市府投入450萬元經費，委託心路社會福利基金會承接辦理，主要提供發展遲緩及身心障礙的孩童，接受日間托育、時段療育及評估治療等專業服務，且針對兒童及家庭不同的個別化需求，設計活動、作息，在進入國小前，培養一定生活自理能力、學習力及社交能力，目前共有35名孩童及家庭接受服務。

社會處說，今年6歲的畢業生小羽患有小胖威利症，至中心就讀接受早療已有4年多，一開始來到中心，接近2歲的小羽因病症影響，還不會走路，需要老師用輔具助行器一步步訓練、引導，此外，小羽也需要老師餵食，但小羽現在已經可以獨立行走，也會自行拿起筷子用餐，十分了不起。

社會處說，4歲患有腦性麻痺的碗粿（化名）到中心學習兩年，因中心與幼兒園合作，每週四定期由中心老師與志工陪伴碗粿，到幼兒園上半天的融合課程，從生活中的無障礙硬體參觀使用、與其他孩子認識互動及課程內容的銜接，今年碗粿將帶著學會的能力到幼兒園繼續學習。

今畢業典禮上，小羽扮演著故事主人翁－愛麗絲，在夢境中遇到許多動物好伙伴的幫忙、結交許多好朋友。登台演出除了需要記住每一句台詞，站上舞台更需要穩定自己的情緒；碗粿則扮演愛麗絲在旅程中遇到的好朋友「A夢」，聰明的運用智慧和道具，協助愛麗絲解決難題，繼續踏上冒險旅程。

市長林智堅指出，兒童日間服務中心結合民間資源，發揮社會宣導及教育責任，並結合復健醫療、特教及社工，形成完整的專業團隊，提供全面性及專業整合的課程運作模式，94年開始至今，已服務過數百位發展遲緩及身心障礙的兒童及家庭。