高雄6輛文康車趴趴走 他泡的咖啡最受歡迎

2017-06-23 15:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄社會局長青中心從95年至今，已購置6輛「行動式文康休閒巡迴服務車」（簡稱「文康車」），數量全國最多；每輛配有卡拉OK電視歡唱設備與咖啡機等設備，由司機巡迴責任區域服務長輩，讓他們在社區獲得正當的休閒生活，有助延緩老化，今年起服務對象擴展到身心障礙團體，歡迎市民善加利用。

長青中心統計，單是比較六都，高雄有6輛文康車最多，台中5輛居次，然後新北市2輛、桃園及台南各1輛、台北掛0，所以高雄為擁有台灣最多文康車服務的城市。

長青中心主任姚昱伶指出，高雄從95年第1輛文康車開跑以來，深受長者歡迎，所以社會局除積極爭取預算增購，更媒合國際獅子會捐贈，才有6輛車深入各社區跑透透，足跡最遠到杉林大愛園區、那瑪夏、桃源等偏遠地區。

姚昱伶強調，文康車配備卡拉OK電視歡唱設備與咖啡機等，能讓長輩歡唱且悠閒品嚐咖啡，有時也結合具才藝專長的「傳承大使」及社團，提供教學及展演服務，並進行市政及高齡者道路交通安全宣導，單是去年就服務1844場次、13萬人次，曾連續榮獲市府老人交通事故防制宣導考核優等。

以負責高雄東區（旗山、美濃、內門、杉林、茂林、桃源、六龜、甲仙及那瑪夏）的文康車為例，司機劉柄宏擅長泡咖啡，每次到美濃靈雲功德會服務時，80歲的陳爺爺必定出席，因為「司機泡的咖啡好喝，讓人上癮」，劉柄宏人也很貼心，深受長輩喜愛；劉柄宏說，長輩年紀大，咖啡的甜度、溫度等都要講究，才能符合他們的需求。

81歲的邱奶奶指出，文康車司機、功德會志工及役男，都會帶大家跳活化筋骨韻律操，這是她最喜歡的活動，所以她每個月都盼望文康車到美濃靈雲功德會服務。

姚昱伶表示，今年文康車服務對象擴大到身心障礙團體，將再積極拓展偏遠郊區及原住民區的服務據點，歡迎身心障礙團體、老人服務團體、老人長期照顧機構均向長青中心申請，電話：07-7710055轉3332，洽服務課。