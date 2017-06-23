台中市豆干抽驗1成5不合格 防腐劑或殺菌劑超標

2017-06-23 15:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局今天公佈5月抽驗市面販售的豆乾結果，40件中有6件不合格，1家超市，5家攤販，防腐劑苯甲酸或雙氧水過氧化氫超標，除要求下架，也將依違反食安法開罰3萬至300萬元。

衛生局指出，全市製造豆干不合格，有東勢區張大衛攤抽驗「白豆干」檢出過氧化氫陽性（標準為陰性/不得殘留）來源為太平區保潔豆腐店；東勢區三民街果菜行的「小白干」及東區麗秋素食抽「五香豆干」均檢出「苯甲酸1.10g/kg（標準<0.6g/kg），來源東區松統企業，已要求業者下架，並約談來源商裁罰。

另外東區精美豆類食品行「申港豆干」也檢出過氧化氫陽性及大里區領鮮超市（方里企業）「黑豆干」驗出防腐劑苯甲酸0.72g/kg（標準<0.6g/kg）」、南屯區福元豆腐店「大黑干」檢出苯甲酸0.70g/kg分別移請上游廠雲林縣、南投縣政府衛生局查處。

衛生局指出，過氧化氫（H2O2）俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具漂白、防腐效果，依食品添加物使用範圍及限量規定，但食品中不得殘留，過量食用可能引起頭痛、嘔吐等；而苯甲酸俗苯甲酸稱安息香酸為食品防腐劑，過量食入可能對腸胃道引起刺激不適或胃痛、影響肝腎。

夏日高溫豆干類未妥善保存易變質腐敗，業者恐違法添加劑防腐、殺菌，這波衛生局針對傳統市場、大賣場、超市商店等，抽驗料理滷味常用的未調味豆乾，如大黑干、黃豆干、五香豆干等，檢驗項目含12項防腐劑、過氧化氫及法規外的皂黃、二甲（乙）基黃，有1成5不合格超標不合格。