台南城市外交奏捷 成功爭取2018台韓高峰會議主辦地

2017-06-23 15:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由財團法人台灣觀光協會、韓國旅行業協會共同舉辦第32屆臺韓觀光交流會議，台南市由副市長張政源率隊參加，經台灣觀光協會提議並獲在場人士支持，今天傳來好消息，成功取得2018下屆會議主辦權，開啟台南與韓國之間的觀光交流新時代。

這次會議於6月22日至24日在韓國仁川進行，台韓雙方官方與民間業者合計近200人參與，除針對台韓兩地交通運能、如何加強觀光交流兩課題進行討論，並會議結束時由台灣觀光協會會長葉菊蘭宣布下屆主辦地在台南。

張政源表示，台南是台灣第1個城市，具有豐沛的歷史文化與自然資源，又是台灣公認的美食之都，一定會讓所有旅人賓至如歸，與現場貴賓約定「明年台南見！」

南市觀光旅遊局王時思局長表示，今年特別向主辦單位爭取，明年會議由過往3天2夜增加到4天3夜，多出來的1天就是要安排所有與會貴賓進行踩線行程，讓韓國業者在正式會議之外，更實際體驗台南的多元面貌與觀光樂趣。

王時思說，已經聽聞韓國業者相當看好台北以外城市的觀光潛力、對於芒果也非常有興趣，相信2018年一定會以台南盛產芒果的美味與特色旅行，打動所有韓國業者。

南市觀旅局表示，台韓觀光交流會議自1974年起在台灣與韓國兩地輪流主辦，提供雙方業者交流平台，迄今已邁入第33屆，交流會議帶動雙方市場活絡，2010年起韓國來台旅客穩定增加， 2016年韓客訪台人數已破88萬，為中國、日本、港澳之後第4大入境旅客市場，台韓雙方互訪人數也預計於今年破200萬。