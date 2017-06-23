遊台南樂不思「暑」！ 「一見雙雕藝術季」7/1登場

已連續舉辦6年的「一見雙雕藝術季」，7月1日開幕，活動進行整整一個暑假。（記者楊金城攝）

2017-06-23 16:55

〔記者楊金城／台南報導〕一年一度的「一見雙雕」又來了，結合沙雕、鹽雕的「2017一見雙雕藝術季」將在7/1至8/31登場，主辦單位雲嘉南濱海國家風景區管理處今天和台南市觀光旅遊局、台南市觀光產業聯盟、將軍區及七股區公所為一見雙雕站台行銷。

雲管處處長徐振能打扮成「虎克船長」和觀光局吉祥物「喔熊」宣傳「一見雙雕」，徐振能說，「一見雙雕藝術季」今年邁入第6年，首度串聯台南七股區鹽山、台灣鹽博館、七股遊客中心、將軍區馬沙溝濱海遊憩區4大旅遊景點舉行，並整合嘉義跟台南市暑期活動，從點線面整合，保證大家到雲嘉南歡樂一夏。

沙雕在馬沙溝展出，有8座沙雕，由高約5公尺的海神波賽頓駐守，率領海賊王魯夫、喬巴、婀娜多姿的美人魚，與炯炯有神的神鬼奇航海盜大戰，守護壯麗海洋。另有20座沙雕舉辦沙雕競賽，以「海洋保育」、「愛上雲嘉南」為主題，邀請各路「沙」手一較高下，報名到6月30日止。

鹽雕在七股3個場地展出，七股鹽山將搖身一變，成為浪漫告白求婚殿堂等鹽雕創作，七股遊客中心有多座「甜點小兵大戰騎士」的可愛鹽雕；台灣鹽博物館將展出甜蜜樂園鹽雕作品。

「一見雙雕」7月1日將在七股鹽山開幕，邀請台灣好樂園代言人JR紀言愷、大馬郭雪芙美稱的宅男女神林明禎、新加坡音樂才子邱鋒澤、廣播界林志玲的電台DJ圓圓，及嘉義市獨立樂團疏散方向EXIT舉辦「花漾青春演唱會」。今年「一見雙雕藝術季」有3場演唱會，另兩場時間為7/22、8/26，期待引爆歡樂。

主辦單位表示，活動期間週週推出不同主題趣味競賽及DIY活動，有BABA親子滾滾樂、大型風箏秀、清涼啤酒大賽、愛的抱抱等，運管處並與多家旅行社合作推出一系列套裝遊程，從高鐵站或火車站接駁，讓各地遊客可以輕鬆遊玩。

另外，遊客到一見雙雕特約商店消費，還能參加集章抽獎活動，有機會免費獲得「香港-台南」來回機票、「將軍-東吉」來回船票、五星級大飯店住宿劵等各項好禮，可上「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁瀏覽。

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馬沙溝美麗沙灘戲水看沙雕、鹽雕，真個樂不思「暑」。（記者楊金城攝）

「一見雙雕藝術季」沙雕有28座。（記者楊金城攝）

扮演「虎克船長」的雲嘉南國家風景區管理處長徐振能（左）和遊客行銷可愛的沙雕。（記者楊金城攝）