幼兒園小孫陪下棋 爺爺奶奶笑呵呵

2017-06-23 15:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕「爺爺奶奶我和你一起下棋！」五王國小附設幼兒園因鄰近永康復興里的老兵彩繪村，一次老師帶小朋友去參觀，讓小朋友開始對眷村感到好奇，發現眷村裡住著很多獨居長輩，因此回到教室裡，就討論要怎麼認識爺爺奶奶，雙方多次互動後，小朋友和長輩都有很明顯的進步，讓復興里長認為這是社區未來發展長照的新作法。

五王國小幼兒園老師張晏甄說，原本課程是設計人文關懷，帶學生到眷村走走，卻觀察到眷村裡有住很多爺爺奶奶、還有很多蚊子、環境有雜草、垃圾等等，因此小朋友自發性去拔草、撿垃圾，製作天然的防蚊液送給眷村的長輩，為了想了解長輩喜歡做的事所以先去和長輩吃飯、聊天知道爺爺奶奶喜歡泡茶、下棋，和自己喜歡玩的玩具不同。所以特別請家長來教泡茶，也開始研究象棋，並邀請爺爺奶奶到學校參觀、喝茶下棋。

張晏甄說，原本課程是設計人文關懷，也覺得學生的反應超乎她的想像，「我們沒有教過學生要扶老人」，但是看到爺爺奶奶下樓梯，學生就自己去扶去陪，她發現老人和小孩的行為很相似，但經驗不同，雙方都願意等待，所以很適合彼此陪伴。小朋友也因為有和長輩互動的經驗，對家裡的長輩也較能體恤、照顧，甚至關心和自己不一樣的人。

復興里里長李國鎮表示，因為有小朋友的陪伴，長輩們都變得比較開朗，以前要去幼兒園作客，都要他自己開車接送，最近一次因為有事無法開車，爺爺奶奶就自己騎電動車，迫不及待的要去學校，看看這些「沒有血緣的小孫子」。目前社區裡有供餐，並發展捏土班及油畫班，希望未來配合政府長照政策，將里變為長照據點，並繼續與幼稚園合作，讓老幼都得益處。