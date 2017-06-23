流行音樂節目製播 國際專業團隊驚艷學員創作慾

8天的工作坊除了基礎觀念介紹之外，外籍教師也帶領學員以電子、搖滾、民謠和饒舌等音樂類型，製作音樂影像。（記者張凱翔攝）

2017-06-23 15:05

〔記者張凱翔／台北報導〕北市文化局主辦「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來台，上課的學員多是來自音樂、電視製作和影視等不同領域的專業人士。經過8天課程，外籍教師對學員創作的慾望和自信感到驚艷，導播課教師拉潘納（LaPenna）說，原本還擔心學員不夠積極參與，但最後大家都玩出很棒的東西，也用學到的新方法完成自己想要的作品，希望下次開課可以走出攝影棚，挑戰外景拍MV或錄製演唱會，一定能帶給學員更多新挑戰。

台灣嘻哈文化非常有趣

這次開課以收音成音、攝影、導播課和實作為主，在上完兩天基礎理論課程後，接下來的6天由學員自由選擇要學哪組技術，每天都會有不同類型的表演者，這次課程請到嘻哈樂手Simon & Sowut feat. DJ Illpa、搖滾樂團厭世少年和主唱繆以欣陪學員練習，拉潘納還說，這次意外見識到台灣嘻哈文化，覺得非常有趣。

課程總監漢森表示，台灣的流行、獨立音樂實力堅強，只要願意改變聲音附屬於影像的思維，用專業的音樂影視包裝，加上華語在世界上廣泛的接受度，推廣起來在全球有一定市場。

攝影教師霍爾（Hall）說，課堂上是由學員自己提創意並想辦法實踐，因為大家沒有使用專業器材的經驗，剛開始都會犯錯，但教師們從旁一邊協助、一邊愈來愈嚴厲，最後淬鍊出的作品讓大家都很滿意。他說，理論有其重要性，但實作的知識仍須透過練習取得，團隊原本擔心學員可能太被動，不主動參與、創造，但事實證明大家有很多想說的故事，做出的東西也很精采。

跨專業合作有助產業發展

導播後製教師威爾許（Walsh）卻認為，說學員「犯錯」可能太強烈，畢竟成功與否的判準，應是學員有沒有把心中所期待的實踐出來，而這個課程的目的，就是在較沒有資金、時間壓力下，給學員嘗試失敗的機會，學到東西最終就能扳回一城。他舉例，有次在架設場地燈光時，他只問學員心裡想像的效果是什麼，在簡單介紹燈組功能後，就讓學員自由發揮，透過組合的過程，學員就學會了一項創作技能。

流行音樂教父倪重華也參與這個課程，他觀察擁有不同專長的學員，都選擇跨專業的小組學習新專長，導播學成音、音樂人學攝影、攝影專長的人選導播，交叉幾輪下來，大家對不同類型的音樂在各個環節的操作，都有一定的把握，對台灣未來要以音樂為主體的節目製作非常有幫助。

課程總導師陳亮表示，他參加完課程後，明白自己過去拍攝節目時，思考方式太過電視製作本位，他笑說，「現在想起來不夠尊重聲音，真的很不好意思！」通過實作課程學習，不同領域、工作環節的人都知道對方的眉角是什麼，會更懂得怎麼互相配合，對產業的發展是很有幫助的。

工作坊除了基礎觀念介紹之外，外籍教師也帶領學員製作音樂影像。（記者張凱翔攝）

上完兩天基礎理論課程後，接下來的6天由學員自由選擇要學哪組技術。（記者張凱翔攝）

八天的工作坊除了基礎觀念介紹之外，外籍教師也帶領學員在電子、搖滾、民謠和饒舌等音樂類型，製作音樂影像。（記者張凱翔攝）