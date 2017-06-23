竹縣第2運動場 配合世大運整建竣工

配合世大運整建的新竹縣第2運動場日前已經申報竣工。（圖由新竹縣政府提供）

2017-06-23 14:32

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣配合今年8月中登場的「2017臺北世界大學運動會」整建的第2運動場已經竣工，縣府表示，這面足球場總共斥資2億7000多萬打造，被認定是符合國際足球總會（FIFA）的標準，是2顆星認證的人工草皮足球場地，預計可容納3000名觀眾同時進場觀賽。

縣府工務處表示，世大運的足球場的前身是田徑場地，經教育部跟台北市政府等勘查後，認為可以成為世大運的足球賽場，所以由體育署、北市府共同編列經費整建，去年9月底決標後開工，本月11日已經申報竣工。

台北市長柯文哲為此，曾經在5五月底到場了解工程進度，且當場表示，這要新竹縣的這面足球場完成，世大運的所有硬體工程就告全部完成。

工務處表示，這面足球場寬75公尺、長109公尺，場內原來的天然草皮，已經整建成為國際足球總會（FIFA）認證2顆星的人工草皮標準足球場地。

球場的東側則規劃賽會空間建築，且新增2500個觀眾座位，包含原來田徑場內的500席，未來可以容納3000名觀眾進場入座欣賞世大運的足球賽事。

縣府教育處表示，世大運將在今年8月19日登場，在新竹縣的賽事有：體育館內的武術、柔道，游泳館內的水球，以及前述第2運動場內的足球。