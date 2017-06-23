惡猴無膽最怕聲音嚇 農改場研發驅猴預警裝置

2017-06-23 14:28

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣獼猴數量約20至30萬隻，近10年來，全台約有15縣市69鄉鎮的農園，曾遭受過獼猴的危害，影響農民的收成。為此農委會桃園農改場致力研發驅猴預警裝置，成功於2015年研發利用隨機方式播放驅猴音響驅離，同時透過無線傳輸方式，即時通報簡訊給農場管理人員進行處置。

農委會桃園農改場助理研究員吳有恒指出，全台各地農作物猴害嚴重，從過去媒體報導可看出，尤以高雄、彰化、台東和南投等地猴害狀況最為嚴重，損及包含水稻、香蕉、柿子、釋迦等農作物。

吳有恒表示，農委會桃園農改場柿子農作物即曾在2014年慘遭猴子損害，造成當年零收成，於是之後就開始發想是否還有更有效驅猴的方式。

過去針對獼猴防治有兩大類，第一類是不需申請的方法，如架設阻隔設施、聲音嚇阻或使用防猴網罩等；第二類則是需要申請的方法，如架設電網、設置陷阱獸夾、毒餌、獵捕等，總計最常用的是聲音嚇阻及驅離。

吳有恒說，延續聲音嚇阻方式，結合紅外線偵測方法，一旦有猴子入侵時就會聲響大作，藉此達到嚇阻猴子的效果，值得一提的是，裝置同時可透過無線傳輸方式，將猴子入侵的訊息，即時以簡訊通報給農場管理人員進行處置，降低農作物受損。

桃園區農業改良場已在2015年完成開發驅猴預警裝置，2016年已經技轉普特企業有限公司，每公頃設置成本約為新台幣5萬元。