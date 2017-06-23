網民合力抵制「牙籤弩」奏效 標檢局要求業者下架。

經濟部標檢局要求販售的「牙籤弩」立即下架。（記者顏宏駿翻攝）

2017-06-23 12:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕流行於中國的「牙籤弩」近來俏俏透過網路銷售平台進入台灣，成為熱賣商品，經本報披露後，引發家長及相關單位的注意，標檢局今天上午表示，對「迷你弓弩（牙籤弩）」發動專案市場檢查，要求網拍業立即主動下案。

「迷你弓弩（牙籤弩）」是流行於中國的「整人玩具」，今年傳出不少小朋友玩耍時，被人用牙籤弩射瞎眼睛，中國官方因此要求業者下架，不得販售。

中國業者在中國市埸求售無門，成品堆積如山，業者不堪虧損轉而透過網路平台，賣到台灣來，短短幾天就成為熱賣商品。

一名彰化縣北斗國中老師發現此現象，立即在臉書上發表他的憂慮，本報報導後，並引發輿論力量，今天經濟標檢局己對網路販售「迷你引弩」做出處置。

標檢局表示，台灣目前尚未有報驗案例，但已發動專案市場檢查，經查國內網拍平台確實有引進銷售，由於均無商品檢驗標識，已發文給相關業者要求自主下架，以維護消費者權益及保護兒童安全。

標檢局表示，應實施檢驗商品卻逃檢屬實者，將依「商品檢驗法」規定處以新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；若品質檢測違規者，可依同法規定處以25萬元以上250萬元以下罰鍰。