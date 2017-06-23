榮總第三大樓恐造成交通打結 里長向市長求救

2017-06-23 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北榮總醫院第三門診大樓將於九月開幕，但周邊道路宅狹窄，加上設置公車總站，當地東華里長袁大祥憂心屆時交通大打結，今向市長柯文哲陳情，希望市府能協助調整動線，塗銷部分停車格，並協調當地大都會公車總站遷至他處。柯文哲坦言，以前常去榮總，外圍石牌路本來就容易塞車，門診開下去更不得了，且醫院沒有所謂尖峰時段，指示交通問題交通專業處理，會等門診開幕後再追蹤後續情況。

袁大祥無奈說，從榮總興建第三門診大樓時就開始罵到現在，但交通局都沒有什麼動作，眼看第三門診啟用時間在即，石牌路目前已經非常壅塞，附近3條道路又全是單行道，屆時塞車不要說通行，更可能影響救護車進出。

袁指出，石牌路二段是北投方向來的人車、救護車唯一動線，希望能改為雙向方便通行，並限制立榮街停車空間，至少在尖峰時間不能停車，此外，更前頭還設有大都會公車總站，不少公車會在該處迴轉，有時還會將車輛放置此處讓駕駛休息，也希望協調大都會客運調整。

交通局科長張生萬表示，目前已進行3次會勘，短期會先簡單處理，包括立榮街到石牌路二段原先為單行道，未來將改為雙向，石牌路二段99巷會在尖峰時刻禁止停車，路燈燈桿也將配合移到人行道增加行車空間，不過，「由於現在需進行宣導，因此整體工程會在8月底才完成。」

柯直言，醫院沒有分尖峰時段，因為隨時都是尖峰時段，希望將立榮街停車空間全部移除，該拿掉就拿掉，他最後指示目前會先照交通局規劃處哩，等九月啟用後會看這些規劃有無成效，該案進行列管並追蹤相關進度。