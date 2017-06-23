大潭藻礁擁一級保育珊瑚 環團要向國際發SOS

2017-06-23 12:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕面對中油規劃在觀音外海，建造第三天然氣接收站所衍生的環境爭議，桃園在地聯盟今召開記者會，反駁支持開發學者「當地多樣性不多」的觀點，指出已在大潭藻礁發現「一級保育類柴山多杯孔珊瑚」，呼籲政府面對藻礁的無可取代性，及早尋覓第三天然氣接收站的替代方案。

近期包括桃園離岸風力發電廠、中油第三天氣接收站，都涉及桃園地區藻礁生態破壞的爭議，正反兩方對藻礁問題持續爭論。至於當地生物多樣性的狀況，桃園在地聯盟表示，已經於6月8日世界海洋日，邀請真正從事「生物礁」研究學者，中研院生物多樣性研究中心教授陳昭倫與農委會特有生物研究中心博士劉靜榆，前往大潭藻礁深入調查該區生物多樣性。

陳昭倫說，海洋日當天進行現場會勘時，當地志工在水深只有不到10公分的小潮池中，發現有類似像紅色藻類的跡象，他當場進行確認，就斷定是第一類保育的「柴山多杯孔珊瑚」，後來又陸陸續續在不到兩百公尺之內找到4個珊瑚群體，經由儀器與技術確認無誤；且當地充滿孔隙的礁體間有非常多生物，包括正在生長的珊瑚藻、躲在縫隙中的魚、蝦、貝類、海蟲等等，哪是「生態狀態不好」？

劉靜榆進一步說，除了「柴山多杯孔珊瑚」之外，大潭藻礁還孕育了更多物種，等待被命名或是被發現。而過去12年來，她的研究見證了污染和棲地破壞藻礁生態，只剩竹圍漁港到永安漁港27公里間，是目前碩果僅存相對完整的礁體。不過一旦觀塘工業港開始施工營運，周邊白玉藻礁、觀新藻礁野生動物保護區與大潭藻礁都將遭破壞殆盡。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，這次的重大發現，給搶救藻礁的所有團隊人員帶來很大的信心，證實大潭藻礁存在著一級保育類的「柴山多杯孔珊瑚」，把搶救桃園藻礁的實質意義推向更有利的位置；未來會朝向國際發出SOS訊息，搶救這個有世界自然遺產價值的地景。同時他也呼籲政府相關單位，應該面對桃園藻礁的無可取代性，及早尋覓第三天然氣接收站的替代方案，才會有雙贏的可能。