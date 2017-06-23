瑞芳高工數學科老師吳文榮 獲杏壇芬芳獎

瑞芳高工數學科老師吳文榮（左）獲得杏壇芬芳獎殊榮，瑞芳校長顏龍源（右）盛讚是實至名歸。（瑞芳高工提供）

2017-06-23 12:17

〔記者林欣漢／新北報導〕「孩子在哪裡，老師就在那裡。」瑞芳高工數學科老師吳文榮投入教育逾30載，教學認真用心投入，充滿熱情的帶領學子成長，就像一座燈塔指引孩子的人生方向，榮獲今年教育部杏壇芬芳獎。

吳文榮從國立彰化師範大學工業教育學系、研究所畢業後，於民國75年進入瑞工服務，作育英才也持續進修精進，有鉗工乙級、車工丙級證照，曾任訓育組長、實驗研究組長、實用技能組長。

「只要你願意，老師一定陪著你一起成長。」吳文榮的教育理念是「為愛轉身，為你駐足」，除了恪盡導師職責，每天課後、寒暑假義務輔導課業，他也常主動關心學子的學習狀況、生活作息，瑞工學子即使已經畢業，遇到挫折或面臨抉擇時，最先想到的就是吳文榮，「就像一顆大樹庇護著孩子，」也讓他有「樹爸」、「數爸」的綽號。

傳統農村出身的吳文榮說，母親曾告訴他，「做田人有田可以耕種就餓不死」，這樣豁達的想法，是一直以來想教給孩子的觀念，不看輕自己，也不輕言放棄任何成長機會，「我常跟孩子們說，老師教的不只是數學，還有人生。」

瑞芳高工校長顏龍源說，學生不管幾時來實習，瑞工的良師都在，吳文榮堅持的諾言、人師、傾聽、不悔四大原則，是學校及東北角學子之福，其無私的胸懷是教師中的表率與楷模，令人動容，獲獎是實至名歸。