青春無敵！ 海洋音樂祭17歲 歷屆17吉他手尬音樂

貢寮國際海洋音樂祭是台灣獨立樂團一年一度的盛事。（新北市觀光旅遊局提供）

2017-06-23 12:23

〔記者何玉華／新北報導〕邁入第17年的新北市貢寮國際海洋音樂祭，將於7月28日至7月30日在福隆海水浴場舉辦，以「海洋十七，我們一起！」為主題，主辦單位特別邀請歷屆17名吉他手重回藍天大海的大舞台互尬，象徵回歸17歲的青春，以及音樂創作的初衷，傳承「貢寮國際海洋音樂祭」挖掘搖滾新生代的精神。

觀光旅遊局局長陳國君今天在活動起跑記者會上，介紹3天活動主題，他說，28日「團團轉」左右舞台的設計，讓分屬不同曲風的10隊樂團接力兩兩對尬，要帶給觀眾驚喜連連；29日重頭戲「海洋獨立音樂大賞」，除了10強樂團演出，節目高潮是邀請17名吉他手同台共演，締造海祭經典畫面；30日國際之夜「搖搖樂」，邀請國際樂團與台灣本地經典搖滾樂團，一起搖滾出新風味。

評審團主席四分衛樂團團長虎神說，今年有141組樂團報名參加海洋獨立音樂大賞比賽，風格多元，評審各有堅持，最後選出「最有未來、最冒險的」30組樂團，將分別於7月1日在公館The Wall、7月2日在紅樓河岸留言，以及7月9日於三鶯藝術村舉辦會前賽，最終選出10強進入海洋獨立音樂大賞；他強調，會前賽不只是比賽，也是表演，歡迎樂迷、民眾一起來。

觀光旅遊局表示，相關活動資訊將陸續公布在「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭」官網。

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