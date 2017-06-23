宜蘭家扶新增兩據點 暑假辦頭城、南方澳小旅行

宜蘭家扶新增頭城和南方澳兩據點，頭城發展桌游特色，更讓學生在玩中學。（宜蘭家扶中心提供）

2017-06-23 12:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭家扶中心原本僅在宜蘭市和羅東鎮設立服務處，今年再擴充服務據點，各在宜蘭北端的頭城與南端的南方澳新設服務處，家扶中心主任謝曉雯說，希望擴大服務版圖，引入資源到宜蘭各角落。

頭城服務處位於頭城鎮市區，針對兒童、青年、家長和社區都有相關課程。宜蘭家扶中心主任謝曉雯說，頭城服務處更發展出桌遊特色，學生下課以後就可以來這裡玩桌遊，遊戲的過程中，社工也能藉此機會與孩子互動，了解孩子對於挫折的容忍度，試著與孩子溝通。

謝曉雯說，南方澳服務處則希望能深入社區，雖然南方澳位於蘇澳鎮，但是又與蘇澳市區有段距離，孩子們的資源也比較少，所以在服務處會有宜蘭高中職的學生志工進駐，讓當地學生放學後可以到這邊讀書、寫作業，並有志工陪讀。

由於以前只有宜蘭和羅東兩個據點，往往家扶辦理活動時，許多家長會因為距離太遠而卻步，謝曉雯說，在宜蘭北邊和南邊新設服務處後，參加活動的人數明顯增加，尤其週六在頭城舉辦的親子課程和在地小旅行，都有許多家庭共襄盛舉，希望新的據點能擴大服務，讓更多家庭得到幫助。

謝曉雯說，宜蘭家扶中心今年暑假在頭城和南方澳，也都辦理3天到5天的營隊，希望透過社區小旅行，讓學生更了解家鄉，營隊也是由高中職的學生規劃，藉此讓參與的學生有楷模學習的效果。