電視有通靈少女 土城有「通靈里長」樣樣通！

2017-06-23 11:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕里長為民服務各擅所長，新北市土城區廣福里長丁科秀鑽研易經30年，精通命理、看相，也會收驚，因此里辦公室除一般的為民服務外，他還會幫忙調解陰陽糾紛、民俗療法斬蛇皮、收驚等，服務還不收取紅包及費用，難怪廣福里民生活大小事，第一個想到要找「通靈里長」。

丁科秀跟電視劇「通靈少女」裡的仙姑一樣，他從小就有陰陽眼，看得到無形的鬼魂，也能和鬼魂溝通，剛開始他很排斥這項超能力，但他在26歲時看到道士因不滿收到的紅包金額太少，而逆天行道害人，丁科秀認為這能力是上天賦予的責任，應該拿來幫助民眾，他立誓不收取紅包免費服務，來回饋民眾。

丁科秀開始學習天干地支、八卦五行，長年研究下來，不但會收驚，對命理、面相和風水都有涉獵，里民婚喪喜慶要挑日子，都來請通靈里長開釋，掐指一算為民眾提供最佳建議。

丁科秀說，天地萬物有靈性，不能太迷信，但不能不信，他認為這是另一種心理輔導，他還到台北大學選修心理學，因此當有里民來收驚、調解陰陽糾紛、心神不寧時，丁科秀會結合傳統命理和現代學理，替對方進行心靈輔導，走出困境。

地方民眾稱讚說，曾有學生不信邪想「挑戰」鬼屋，結果「卡到陰」，頭暈、想吐，被揹來求助里長，經里長作法收驚後好轉，丁科秀指出，不論哪種宗教都有「靈」，若不信邪想「挑戰」，會激起好兄弟等靈體反捉弄，八字輕或體弱者都不宜鐵齒。里民說，雖然聽起來有些不可思議，但親眼所見時，只能叫人嘖嘖稱奇。

民政局地方行政科長陳炳仲說，丁科秀除了提供人與神的溝通橋樑，更積極扮演里長伯的服務角色，包括社區環境清潔，協助弱勢高風險家庭、獨居老人等，社區曾有一名吸毒高中生，毆打父母、不學無術，丁科秀不僅開導對方，在他從勒戒所出來後，幫他找工作，敬天愛民做事認真，深獲里民肯定與支持。