世新兼任教師爭議 教育部要校方一週內提報告

2017-06-23 11:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學勞權小組等師生察覺校方將在下學期大量不續聘兼任教師，其中未具本職者達48人，今天來到教育部門口抗議，要官方介入調查，教育部承諾，要學校1週內提供各師生人數、不續聘理由等資料，釐清是否影響學生受教權。

37歲的世新兼任教師郭耀中表示，已在世新任教7年，開設通識課程「文化的政治經濟學」，很受學生歡迎，課程評分也都優良排在前幾名，但本月2日卻收到電子郵件，直接通知下學期不續聘，深感憤怒與無奈，認為世新是綜合大學，學生通識課程比重高，而事件導火線則是從教育部未將兼任教師一體適用勞基法所衍伸。

世新勞權小組則質疑，校方以課程調整為由，解雇兼任教師，但從100學年到105學年來看，整體課程少了255門，而世新經營不錯，註冊率高，學生人數未因少子化減少，課程本就該逐年調整增加，才能保障學生受教權。世新聲援教師也點出，校方財務健全，卻把自己當成快要倒的學校，將來大一國文、英文等課程要刪減3分之1，擬用大班制取代，如何顧好教學品質？

教育部高教司科長曾新元表示，官方一貫立場就是要回歸學生受教權益的影響，將要求世新在1個禮拜內，提供各學期間專、兼任教師人數變化，整體課程數變化，以及各系所學生人數變化等，進行教學影響判斷，另外針對不續聘的教師，若表現績優卻不續聘，也會要學校說明，如果不妥將請學校改善，未改善將祭出扣減獎補助款等手段。

世新校方日前曾對此回應，新學期將新聘27名專任教師，因此須課程調整刪減兼任教師人數，否認針對未具本職的兼任教師進行不續聘，目前續聘作業仍在進行中。