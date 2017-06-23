「講客電台」開播 小英用客語問候率先發聲

總統蔡英文23日參加FM105.9講客電台開播茶會，並以客語說出「大家好，我是蔡英文，講客電台現在正式開播」，為講客電台發出第一聲。（記者劉信德攝）

2017-06-23 11:43

〔記者黃邦平／台北報導〕「講客廣播電台現在正式開播！」客家委員會籌辦的「講客廣播電台」今天開播，電台就是使用原來中廣公司的FM105.9全國頻率；總統蔡英文特地出席開播茶會，還用客語率先發聲。

客委會主委李永得表示，目前全國無線廣播電台有170家，客語指定用途的只有5家，且都是中、小功率的地區性電台，客委會從2008年就持續與通傳會（NCC）及相關部會溝通協商，但礙於頻道分配修法進度，遲遲未獲回應，去年8月16日行政院召開第11梯次第一階段廣播電台釋照規劃研商會議，終於同意客委會申請全區網籌設電台。

李永得說，電台以「講客」為名，代表政府對推廣客語的重視，也希望藉此讓其他族群多接觸客語，塑造全國「講客」風氣。

今天開播茶會除了廣邀各界來賓見證，還安排陳家八音團和榮興客家採茶劇團演出「八仙慶開台」，上午11點整，總統蔡英文也在臨時播音室，親口向電台聽眾發出第一聲問候。

講客電台規劃分3期建置，第一期收聽範圍北部的北北基桃和南部的南高屏地區，後續再逐步擴大。