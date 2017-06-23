罕病》老婦外陰部惡性腫瘤 免開刀免放療靠這改善...

2017-06-23 11:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕95歲的獨居阿嬤，去年中發現外陰部有腫塊且疼痛，後來漸漸會滲血，友人帶阿嬤到台北慈濟醫院就診，經切片檢查後，診斷阿嬤罹患外陰部惡性腫瘤「佩吉特氏病（Paget's disease）」，院方評估阿嬤年紀大，不宜採取腫瘤切除手術或以放射線治療，放射腫瘤科醫師王聿農改採用「促進免疫反應的外用藥膏」治療，患者塗抹藥膏四週後，腫瘤從原本1公分大小縮小到約0.4公分，病情大為改善。

「佩吉特氏病」又稱濕疹樣癌，是多發於停經後婦女乳頭及其周圍皮膚的惡性腫瘤，也有少數長在乳頭以外的部位，常為單側性，偶可見於男性；長在外陰部的「佩吉特氏病」更是罕見，發生率僅占所有外陰部癌症中約1％，王聿農提到，外陰部的佩吉特氏病發病機轉，可能是陰部附近腺體發源的腺癌細胞，在表皮層水平擴散，症狀表現為局部癢、痛、燒灼感，外觀和濕疹相當類似，而常被誤診成濕診。

王聿農說，外陰部的「佩吉特氏病」治療以手術切除為主，但因為癌細胞水平擴散的特性，不容易完全切除，以致復發率高達58％，且手術通常採大面積表皮切除，嚴重影響外觀及生活品質，放射治療常伴隨嚴重的皮膚副作用，像是疼痛、濕性脫屑、過敏反應等，當兩種治療方法都無法執行時，可採取塗抹促進免疫反應的外用藥膏替代。

王聿農說，佩吉特氏病與濕疹病癥類似，常被誤判而延誤治療時間，他提醒民眾，若以濕疹治療一個月後症狀未見改善，務必盡速請專業醫師診治。