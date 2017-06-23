不忍撿廚餘止飢志工送泡麵 老人家感動不已

2017-06-23 11:08

〔記者蔡文居／台南報導〕人安基金會台南市平安站站長黃坤吉昨天傍晚，發現一位清寒長者到平安站的廚餘桶撿廚餘回去吃，他一時難以置信，立即送上泡麵，並告知他平安站有供餐活動，邀請他以後可以來用餐，讓清寒長者感到動到說不出話來。

黃坤吉表示，昨天傍晚5點多，他在平安站後方的廚餘桶，看見一位約6、70歲的清寒老人家撿廚餘起來吃，「對方說要給狗吃…，看了真是心酸！服務寒士這麼久，一眼就看出是他要食用…，應該餓很久了。」

黃坤吉說，「我當下怕傷到他的心…，我刻意跟他說：『大哥，你也不要讓你的狗吃廚餘，不好啦！』跟他說明用餐時間，並制止了他繼續挖廚餘。」

黃坤吉說，後來，他請老人家先不要走，馬上先送上2、3包泡麵，並遞上了名片，要他今天過來吃飯，「只看見他久久不能言語，用他的手，觸碰著鼻頭，讓人鼻酸呀！」

台南平安站成立迄今6年多，服務寒士、街友及清寒單親媽媽等弱勢民眾，每天到平安站用餐的人數約6、70人，1個月總開銷約12萬元，夏天因電費高，花費更多，全是靠各界的愛心人士贊助。

黃坤吉說，他們非常歡迎清寒人士們到平安站來用餐，「人安基金會台南平安站」位於台南市北區開元路46號，愛心電話（06）2363811。