8月起14項郵資費用調漲 過渡期將發行無面值郵票

中華郵政公司發言人藍淑貞表示，新面額郵票發行前，過渡期將發行兩款無面值郵票。（記者鄭瑋奇攝）

2017-06-23 11:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政郵資確定於8月1日調整，今日正式對外宣布並完整說明方案，平信最低從5元調整至8元、印刷品從3.5元漲至6元、明信片從2.5元漲至5元，掛號資費沒調整，但基本資費會調漲3元，也就是從25元變成28元。中華郵政公司發言人藍淑貞表示，8月起的過渡期將先推出兩款無面值郵票，分別代表平信及印刷品最低資費的8元與6元，10月底前將會推出新3元、6元、8元、28元等新面額郵票。

郵資從民國80年至今已26年沒有調整，期間物價指數上漲45％、基本工資漲90％，藍淑貞表示，因為郵局在全台各鄉鎮都有設點，這些成本也為郵政公司帶來很多虧損；中華郵政從92年至今平均每年虧6億元，去年虧損4.3億元，預估郵資調整後一年可增加8億元營收，郵務可望轉虧為盈。

這次郵資調整後，將不會再有不足1元的費用，至於民眾手上若只有一張3.5元郵票，中華郵政將吸收5角費用，也就是這張郵票可以當作4元；中華郵政指出，平均每人每年會寄9點多封信，郵資調整費僅增加約28元。

繼80年7月20日調整郵資發行過一次無面值郵票後，8月起至新面額郵票發行的過渡期間，中華郵政將第二次發行無面值郵票，印刷品郵票將發行2600萬枚、信函郵票發行3500萬枚；藍淑貞表示，無面值郵票不會有使用期間，未來新面值郵票發行後仍可使用。

這波郵資調整中，新聞紙基本資費也從1.25元漲至2元、雜誌從1.75元漲至3元、小包從10元漲至12元、回執費從9元漲至15元、回執附掛號費從22.5元漲至25元、代收貨款費依金額不同，將調漲20-30元、廣告回信手續費從0.4元漲至1元、存證信函存證費25元漲至30元、欠資手續費每件從5元漲至8元、國內函件逾期保管費逾期第16日起，每天每件從2元漲至3元。