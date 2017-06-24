超迷人電眼！光是走路、飛高高也讓人秒戀愛的刺蝟

日本一隻刺蝟「Choco醬」，擁有電人微笑，主人將她的萌樣上傳IG獲得高人氣。（choco.hedgehog授權提供，下同）

2017-06-24 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕身形圓滾滾、長相無辜、性情又溫和的刺蝟，是許多人選擇寵物時的心頭好，今天要來介紹的，就是一隻因為走路的樣子太可愛，最近在網路上走紅的刺蝟～

▼這隻可愛的刺刺名叫 Choco醬（チョコちゃん） ，今年是個1歲的小女生，偶爾也會在主人鏡頭下顯露出帥氣俏皮的模樣！

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 13 1:23上午 PST 張貼

▼刺蝟的活動量很大，除了在家裡跑滾輪之外，主人也常常帶Choco出門探險，順便進行外拍。

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 15 3:33下午 PDT 張貼

▼因為刺蝟屬於夜行性動物，所以多半挑在清晨和黃昏時出門活動、感受大自然的芬多精。

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 29 3:39下午 PDT 張貼

▼看著Choco與花花草草一起玩耍的樣子，坐在電腦前的小編我周遭的空氣似乎也跟著新鮮了起來～～～

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 16 12:51上午 PDT 張貼

▼Choco也喜歡跟主人玩飛高高的遊戲～（這是在模仿體操選手，完美落地嗎？XD）

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 9 3:08上午 PST 張貼

▼這個在藍天白雲下嫣然一笑的模樣，簡直堪比雜誌封面照啊啊啊！！！

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 14 2:02上午 PST 張貼

▼不過最舒服的地方，還是安穩地待在主人的手心裡成為一顆球（縮）>_<

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 19 6:11上午 PDT 張貼

最特別的是，主人錄下Choco在草地上走路的姿態上傳後，被Instagram的官方帳號轉發，因為實在太可愛了，最後這隻「刺蝟走路」影片竟然吸引了150萬次觀看～好驚人的數字！

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 22 3:01上午 PDT 張貼

看我的SLOW MOTION～

▼在家裡時，用心的主人也會搭配白牆，為Choco拍下一系列的沙龍照。

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 24 6:19上午 PDT 張貼

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 30 3:10上午 PDT 張貼

玩了一天好累，該睡覺了～～（晚安～）

チョコちゃん੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و（@choco.hedgehog）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 3 8:29上午 PST 張貼

這麼萌的刺刺，雖然很想對著牠吶喊：「來吧！來用你的刺扎我吧！我願意～」，但其實刺蝟沒有刺的那一面，只打算留給喜歡它的人。因為刺蝟慣於獨居，飼主更需要用耐心和愛心讓牠們卸下心防，常常撫摸牠的腹部周圍，慢慢與牠培養感情。

最後要再次提醒大家，養寵物是一項承諾，在決定要成為這些可愛刺蝟的鏟屎官前，請先確定自己已經準備好負起責任、做好飼養前的功課，了解牠們的習性，以免傷害了這些小小嬌客噢！