台灣製造觀光巴士 成功外銷日本！

台製觀光巴士成功外銷到日本福岡。（圖擷自《九州朝日》）

2017-06-23 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣嘉馬汽車打造的40人座觀光巴士，成功外銷到日本九州福岡縣，單輛價格為3600萬日圓（約新台幣984萬元），比日本製造的便宜了20％，預估一年銷售60輛，該款巴士昨天（22日）在福岡正式亮相。

據《九州朝日》報導，日本博洋自動車株式會社由於外國觀光客連年增加，但遊覽車數量不足，因此向台灣廠商購買觀光巴士。預計在2020年東京奧運時，對於遊覽車的需求還會進一步擴大。