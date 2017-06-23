各地高溫上看35度 晴朗炎熱持續到下週四

中央氣象局指出，今天（23日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有機會出現局部短暫雷陣雨。（資料照，記者林嘉琪攝）

2017-06-23 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有機會出現局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，受太平洋高壓影響，今天各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後在各地山區及中部以北、宜蘭、花蓮近山區的平地則有機會出現局部短暫雷陣雨。溫度方面，預計各地高溫都可以來到33至35度，台東仍然有焚風發生的機率，高溫有機會來到36度以上。

氣象局預估，週六至下週四（24日至29日）天氣依舊穩定，各地大致晴朗，僅午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨。除此之外，週六至下週二迎風面中南部沿海地區清晨將因海陸效應，會有局部性的陣雨。

溫度方面，預計各地高溫大多在33至35度，台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到36度以上，氣象局提醒民眾外出請做好防曬，多補充水分以防中暑。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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空氣品質方面，北部地區空氣品質為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區及外島為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 41 29 ~ 38 32 ~ 37 28 ~ 38

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）