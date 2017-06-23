06/23 各報重點新聞一覽

2017-06-23 06:14

自由時報

立院二讀 公務員年改樓地板32160元

年金改革進入立法最後衝刺階段！立法院臨時會昨在國民黨團逐條發言、逐條表決下，緩慢推進「公務人員退休資遣撫卹法草案」的二讀程序，其中最低保障金額經表決，通過民進黨版的三萬二一六○元。臨時會今天將繼續審查後續條文。

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中壢槍響// 殺手槍殺3人 被困自轟命危

桃園市中壢區元化路的國際財星綜合商辦大樓，昨晚八點多發生血腥槍擊案！二十歲殺手張峻豪進入八樓的「杰瑪創意行銷公司」，持槍「行刑式」射殺兩男一女後，搭乘電梯從容下樓，警方趕抵搭另一部電梯上樓，與殺手擦身而過；幸好支援警力趕抵發現，將他困在防火巷，張峻豪朝警開一槍後自知難逃，朝太陽穴自戕命危；警方說，三死者皆頭部中彈，案發原因疑與財務糾紛有關。

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愛滋患不須表明 救護員批：安全誰顧

消防員或救護員急救傷患時，若碰觸HIV（愛滋病毒）病患血液，對方應否先行告知自己病情？衛福部疾管署說：「HIV感染者應有告知醫事人員的義務，但不含到院前緊急救護過程。」讓基層消防員為之譁然：「那第一線救護員的安全誰顧？」

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蘋果日報

鬧區冷血槍擊3死 轟頭行兇 殺手飲彈命危

驚悚！桃園巿中壢鬧區昨晚發生3死槍擊案。一名槍手闖進一棟大樓內，疑因運彩及賭博糾紛，朝8樓一家地下運動彩券公司內2男1女，以行刑式朝3人頭部開槍，槍手行兇後還朝死者身體連開多槍，致人於死意圖明顯；鄰居聽聞連續槍聲巨響報警，槍手行兇後下樓逃逸，遭遇獲報趕來的警方，槍手被逼到無路可逃，朝警方開1槍後飲彈命危，這起兇殘槍擊案至少造成3人死亡，警方正循線追查。

國內郵資變貴 8/1起漲5成

26年沒漲的中華郵政國內郵資，拍板8月1日起調漲，平均漲幅約5成多，其中現行2.5元和3.5元郵票將走入歷史。國際郵資則暫不調整，但是將列為第二波調整檢討方案，未來勢必也將面臨調漲。

聯合報

公務員年改樓地板 確定32160元

立法院臨時會昨天開始處理「公務人員退休資遣撫卹法」草案。會議持續至晚間十時，才通過廿條條文。完成二讀程序的重點條文，包括確立最低生活保障金額為三二一六○元；未來公務員的育嬰留職停薪期間的年資，可在「自負提撥費用」後，併計退休年資。

郭台銘：東芝案現在是高科技大騙局

鴻海公司昨天舉行股東會，鴻海董事長郭台銘昨天在股東會後受訪表示，鴻海在東芝記憶體標售案未出局，「我有五成以上的把握」；並說競標案走到現在，就是高科技的大騙局。

中國時報

松指部7官士 澎湖越南店狂歡

軍紀放蕩！今年3月空軍馬公基地才發生中校軍官率隊到「越南店」作樂遭記大過，如今又傳出松指部設施分隊長陳泰嘉少校，被爆率同仁及眷屬，搭空軍C-130運輸機赴澎湖旅遊，期間與下屬共7人到「越南店」消費，不僅有4名半裸越南妹陪同，還疑有4人進行特殊性服務；行程結束，再搭軍機返回，形同搭軍機極樂澎湖。

一例一休惹禍 巨大Fun暑假 沒了

全球自行車龍頭製造廠巨大集團台灣廠，擁有每年7月第一周「全員放暑假」及每年4月發放紅利的雙員工福利，是員工心中的幸福企業。不過，為了配合一例一休上路，這項實施超過37年的福利政策，將自今年起取消，甚至連明年度的員工紅利政策，也將重新檢討！對此，巨大台灣廠2000名員工面臨福利大縮水哀嚎不已，大嘆「都是一例一休惹的禍」！