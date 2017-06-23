獨家》直擊鷹式飛彈近距離爆炸 旭海居民憤怒又害怕

鷹式飛彈在民宅周邊上空爆炸，嚇壞居民。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-23 00:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中科院九鵬基地昨早實施飛彈射擊，8時許試射空軍鷹式飛彈時，2枚飛彈不明異常原因，竟在台26線道78公里處上空及海邊爆炸，旭海村目擊的潘小姐直呼「在附近爆炸超可怕」，也有居民反應屋頂被爆震掉落水泥塊，軍方到訪了解並承諾妥善處理。

「當時聽到轟！轟！緊接著非常接近的碰！一聲。」拍下鷹式飛彈在空中爆炸的潘小姐說，中科院長年試射，對於飛彈在頭上飛過雖覺恐怖卻也習以為常，但早上的爆炸聲音異常巨大，整個房子都在劇烈震動，跑出來就看到不遠的空中有飛彈爆炸的煙霧。

拍下飛彈在海邊爆炸的潘姓居民痛批，這兩顆飛彈是否有問題？一顆在村莊住宅區，一顆在主要道路上，沒出人命不算出事就對了，飛彈是保衛國家還是傷害人民？到底是要附近人民如何安心，如何生活？

異常接近的飛彈失控爆炸，除了造成當地居民驚恐，也有一名姚姓居民天花板被震落一角，軍方中午便前往了解並允諾後續處理；旭海村長潘呈清說，針對居民受損部分都應協助修復，也希望軍方多重視演習過程安全，畢竟部落距離基地距離相當接近。

其實飛彈「失控」事件並非首次發生，2012年3月8日也曾的「飛彈轉彎」事件，當時中科院進行檞樹防空飛彈射擊操演，但是飛彈射擊時無法鎖定海面上空標靶，轉而鎖定岸上一處不明熱源，導致飛彈先是朝海面上空飛去，突然「轉彎」往岸上山區飛去，最後在港仔村民宅區上空爆炸，飛彈碎片都散落在民宅屋頂，還有碎片彈射到汽車車窗，山上的土石塊滾落而下，部分民宅疑因劇烈震動出現龜裂現象。

當年由時任副參謀總長嚴德發南下視察，慰問受到驚嚇的居民，損傷車輛由軍方出資維修，後續僅強調飛彈手在發射前有確實聽到鎖定目標的峰嗚聲頻，並參考螢幕上的鎖定訊號，才發射飛彈，程序無問題，發射前檢查也顯示尋標器與電池狀況良好，但居民最後仍不了解「飛彈轉彎」的確切原因。