胡璉將軍逝世40週年追思 金門隆重舉行

金防部弟兄參觀莒光樓內老前輩留下的勳章。（記者吳正庭攝）

2017-06-22 23:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「現代恩主公」胡璉之孫胡敏越今天表示，希望政府妥為規畫新店「胡璉故居」，或可闢建「紀念館」，讓胡璉的貢獻，留給對岸中國及下一代子孫更多啟示。

金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天在「伯玉亭」舉辦胡璉將軍逝世40週年紀念追思典禮，並與金門縣政府在「莒光樓」聯手舉辦「胡璉將軍回顧展」，展期從22日展到12月31日。

祭典儀式由金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將擔任主祭，胡璉孫子胡敏越、孫女胡敏珍也專程抵金，胡璉於1949年成立的前「陸軍第12兵團軍事政治學校怒潮校友會」校友、眷屬，也在校友會理事長梁懷茂率領下到場參加。

胡璉是金門首位金防部司令官，駐金兩任8年期間，推動教育、培育地方人才、造林蓄水，改善生活環境、釀製高粱酒，創造金門財富，被金門鄉親稱「現代恩主公」。

怒潮1期校友謝輝煌指出，胡璉不為私譽，不為自己留名，除曾在太武山悼念袍澤的「國民革命軍陣亡將士紀念碑」寫序，沒有用自己名字為金門各國小命名，連「莒光樓」上題字的榮耀也留給下屬賴生明，可見其謙沖為懷的胸襟。

金門縣副議長謝東龍說，胡璉當年鼓勵民眾種高粱，推出「一斤高粱換一斤白米」政策，直到現在，縣府還繼續沿用，留有「保價收購」辦法，以保障高粱農民生計。

胡敏越說，最近幾年中國推崇胡璉的抗日事蹟，很多中國「粉絲」都到胡璉陝西華縣故居參觀；如果台灣也能在胡璉位於新店的故居作一番規畫，相信會有很多「胡粉」前往，創造觀光資源。

金酒公司總經理暨胡璉基金會執行長張鳴仁表示，金門酒廠是胡璉為解決金門居民食物匱乏的問題所創設，忠實呈現當年「軍民一家」精神，更因此為金門奠定永續發展的良好利基。

「胡璉將軍回顧展」開幕，現場放出象徵金門「和平」、「繁榮」與「愛」的和平鴿形狀的110顆氣球，也以此緬懷胡璉將軍110歲冥誕。「胡璉將軍回顧展館」內有4大展區，透過史事資料與圖文解說，呈現胡璉將軍當年如何在艱苦的生存環境下，透過各大建設政策，將金門打造成現今繁榮的新面貌。