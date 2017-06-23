普立茲獎得主湯馬斯．佛里曼：網路資訊引用要謹慎

2017-06-23 00:01

〔記者陳炳宏／台北報導〕2017年第九屆「星雲真善美傳播獎」今天舉行頒獎，將最高榮譽「傳播貢獻獎」頒給《紐約時報》專欄作家、三度普立茲獎得主湯馬斯．佛里曼（Thomas Friedman），推崇其40年新聞工作的堅持、洞見與世界影響力，佛里曼除分享好記者如何溝通的訣竅外，也提醒大家，網路資訊氾濫，要引用須更加謹慎、求證。

星雲真善美傳播獎創立以來，佛里曼是首位非華人的得主，投入記者生涯40年的佛里曼表示，自己自高中就開始編輯校刊，大學畢業後到英國留學時學習中東政治，受到老師影響頗巨。

而1981年加入《紐約時報》後，佛里曼先後擔任黎巴嫰、耶路撒冷記者，1995年成為紐約時報國際事務專欄作家，佛里曼建議，作為一位好記者應先學會溝通，其次要尊重、聆聽他人的要求，有時就會聽到不可思議、真實的故事。

佛里曼認為，拉近與人之間的距離靠的是同理心，一般人最初都是用手、用腦去做事，但最重要道德心出發建立做事的規範，對於世界有那麼多紛爭有何看法？佛里曼強調，要建立並加強家庭價值觀出發，家和萬事興，就可以打造出和諧的社會環境。

資深主播李四端也以座談方式，請教佛里曼對媒體人未來性的看法，佛里曼說，自己最初寫新聞是用打字機，當時很難改錯字，所以練就出寫稿又快又精準的能力，此外佛里曼也提醒後輩，網路資訊氾濫年代，引用資訊時應更加謹慎並加以求證。

今天與會出席者還包括佛光山寺住持心保和尚、佛光山人間佛教研究院院長覺培法師、公益信託星雲大師教育基金執行長覺元法師等。

最後星雲真善美傳播委員會主任委員高希均，頒贈「傳播貢獻獎」獎座給佛里曼，並盛讚他是一位可以製造光和熱的人，心保和尚致贈大師墨寶「世界和平」感謝佛里曼40年來對傳播界與世界的貢獻。