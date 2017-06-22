台南海灘 簡體字海漂垃圾愈來愈多

台南社大海廢社定期在台南海灘淨灘、監測垃圾已12年。（記者蔡文居攝）

2017-06-22 22:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海廢社定期在台南海灘淨灘、監測垃圾已12年了，自3年前首次監測到來目中國的海漂垃圾後，志工今年6月份的淨灘活動，也發現不少簡體字的中國海漂垃圾，還有其它的國際垃圾，而且有愈來愈多的趨勢。

台南社大海廢社從2005年開始進行台南海岸的海洋廢棄物監測，每個月定期進行一次淨灘，再將撿來的垃圾進行分類，以了解海灘垃圾的來源，這項行動迄今已持續了12年。

社大海廢社今天完成本月份淨灘監測統計，第1名為保麗龍（破碎塊狀不含屑屑）二2927個，第2名飲料寶特瓶136個，第3名蚵架的鐵絲111個，其餘多數為塑膠製品。其中，不少是來自中國等地的國際垃圾。

晁瑞光表示，2年前，首次在龍崗國小四鯤鯓海灘撿到國際垃圾，主要都是飲料容器和食物包裝，之後就陸續出發現，以簡體字的中國垃圾最多，而且愈來愈多，這次也有撿到其他不明國家的國際垃圾。

他表示，根據各地團體的淨灘資訊，金門的中國垃圾數量非常多，澎湖也不少，而台南海岸的國際垃圾，以七股海岸最多，在安平港南側的四鯤鯓海灘，一般則在夏季較容易看到，主要是隨西南氣流或梅雨鋒面，從海上被沖上岸，這也顯示海上應該有為數不少的國際垃圾。