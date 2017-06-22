就是不要444？彰鹿路7段444巷居民 申請改巷名

彰化福興鄉彰鹿路7段有條444巷子，有居民申請改巷名。（記者劉曉欣攝）

2017-06-22 21:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為「4」與「死」的有諧音，所以居民不愛444巷？彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段有條444巷的巷子，有居民提出申請改巷名，認為「4」的諧音是「死」，覺得門牌號不吉利。

福興鄉戶政所秘書蕭傳盛表示，依規定只要該道路2分之1以上設籍住戶書面同意，就會啟動道路改名作業，邀集地方人士來參與命名，由於這次更名是因為數字的諧音，就會參考聚落文史背景，以文字來命名。

蕭傳盛表示，昨天有彰鹿路7段444巷住戶來戶政所提出巷弄改名的申請書，申請理由就是認為「4」與「死」有諧音，都是社會大眾所避諱的，加上近來運勢不順，希望能夠更改不吉利門牌。

蕭傳盛說，依照彰化縣道路命名及門牌編釘自治條例規定，住戶要更改巷名，必須取得道路兩旁設籍住戶2分之1以上的書面同意書，因此，預計明天將發出更改巷名的意願調查。

蕭傳盛表示，彰鹿路7段444巷的設籍住戶共有85戶，全長約為400公尺，要通過更名的民意門檻，至少要有43戶同意，而如果更改巷名後，就要變更證件文書資料的地址，門牌也會重新整編。

蕭傳盛指出，彰鹿路7段444巷是在民國67年所進行的門牌編釘，年代已經久遠，由於國人普遍認為「4」跟「死」有諧音，後來的門牌編釘都會儘量避開。

「444的發音念快一點，就跟死死死很像！」福興鄉橋頭村長吳媽權說，居民想要改巷名，就是希望能夠有個吉利的門牌地址。

而彰鹿路7段444巷的住戶對於改巷名一事，有人大表支持，因為7段又444巷，念起來真的很像「去死死死」，認為可以改個名字來求好運；但也有人認為數字就只是數字，不必聯想太多。