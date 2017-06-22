水利溝竟是私人地？ 農民要使用先買回去

2017-06-22 23:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕務農十多年，農地竟是別人的？彰化縣溪州鄉近日有農民反應，使用數十年的農地，竟被他人主張，農地排水用溝渠與邊緣田地是私人財產，要使用就要花錢買回去！農民納悶，水利溝渠怎會是私人土地？農田水利會表示，早期地主會捐地挖溝灌溉農田，時代轉移仍是私人財產，農民可要求主管機關與地主協商承租、承購，協議不成得報主管機關依法徵收。

溪州鄉陸軍路以東圳寮第一排水圳溝尾端，有數戶從事水稻、蔬菜與園藝農民，他們在此地農耕超過30年，除了有新舊農地過戶買賣，大家都相安無事共用該圳溝灌溉，近日卻有一群人帶著測量師來做土地鑑界，主張該段約80米的排水圳溝，含以南1至2米寬的田地範圍，都為私人土地，要求農民，要使用就要買回去。

農民謝寶元表示，圳寮第一排水從日治時代起就存在，屬莿仔埤圳的灌溉支流，30多年前在支流末端向邱姓地主買了4分地（含道路使用權）從事農作，多年來都無人出面表示佔用私地，近日突然冒出數位新地主，號稱他們透過法拍取得該筆土地，並經過鑑界，發現有土地被佔用，希望佔用農民能買回。

地主之一卓女表示，前地主因為債務關係做為抵押，95年5月就取得產權，最近前往處理時才發現，該筆土地一半作為水利溝，邊緣則被佔用為農地，由於地勢畸零，又免權益受損，才會希望透過交易，讓農民延續耕種習慣。

北斗地政事務所主任林大猷表示，該地長12米多，寬近80米，其中一半已作為產業道路使用，另一半做為水利溝渠，民國36年該地段地目登記為「水」，雖屬水利會管理，但多年來此地並未徵收，因此屬私人所有沒錯，地主可要求收購使用，鑑界以現有土地公告為主，並無違誤，但此地屬公共設施，無權進行封阻，為免購地爭議，雙方可透過協商認定。

彰化農田水利會管理阻灌溉股股長陳炳耀表示，圳寮第一排水為水利會管轄，該水利設施應保持暢通，不得封阻與變更等行為，否則將觸法，土地所有權人可透過主管機關協議承租或承購，協議不成，得報主管機關依法徵收。