國際知名藥理學專家 中研院院士梁棟材辭世

2017-06-22 21:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕中研院今表示，中研院院士梁棟材於6月12日在美國加州辭世，享嵩壽101歲。

中研院說明，梁棟材是國際知名的藥理學專家，專攻藥物的深層化學與鴉片類藥物上癮治療，是該領域的先驅，其研究更積極用以服務大眾，為美國的藥物使用與藥物濫用研究帶來深遠的影響。

中研院指出，當今普遍使用於毒癮患者治療的美沙冬維持療法，就是由梁棟材首先創立的。另外，他也致力於起草1970年的美國聯邦藥品濫用防制及控制法案，該法案減輕對藥物濫用罪名的刑責。

梁棟材1916年出生於美國加州舊金山市，其學士、碩士、博士學位均在加州大學舊金山校區（UCSF）取得，從1949年起於母校執教近40年，退休後仍任該校藥理學榮譽教授。

中研院表示，梁棟材與其研究團隊先後共發表了約400篇藥理學學術論文，範圍涉及藥物濫用，鴉片類藥物之藥物動力學、耐藥性與依賴性。

因對學術與社會的貢獻，梁棟材更先後榮獲多項榮譽，於1962年獲得美國藥學基金會頒發藥效動力成就伊博獎（Ebert Prize），1979年獲頒納森艾迪紀念獎，2004年因研究藥癮問題的傑出成果獲頒納森艾迪優秀導師獎（Nathan B. Eddy Mentorship Award）。1992年，他榮獲美國藥理學會所頒發之索爾曼藥理學獎（Torald Sollmann Award in Pharmacology）。並於1980年獲選為中研院第13屆院士。