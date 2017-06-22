「與陶瓷在樹下共舞」 奧地利藝術家另類展演

古德曼在枯樹綁上破陶瓷片裝置藝術，在樹下共舞。（記者楊金城攝）

2017-06-22 22:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市和奧地利首次藝術交流，今年奧地利史泰利亞邦文化廳首度推薦跨領域藝術家丹妮拉·古德曼在佳里蕭壠文化園區駐村創作《脆弱/亦或自由》，她用破陶瓷在枯樹上裝飾，在樹下共舞，詮釋自然與生命的另類展演很特別。

古德曼是第一次來台灣，到蕭壠駐村3個月，對於台灣的多元文化、蕭壠文化景觀、在地居民親切留下印象深刻，她說，駐村創作是件很棒的事，了解不同的文化，豐富她的創作。

她得知蕭壠正在進行地震災後整修，決定在蕭壠戶外空間進行創作。透過細微的觀察，她以「脆弱（fragile）」為主題，將陶瓷器打碎後再以鐵絲纏繞，綁在枯死的酪梨樹上，呈現自然界生命的脆弱與死亡；同時在枯死的酪梨旁，另種植了歲寒三友－松、竹、梅等3種植物，象徵生命深具毅力與韌性的另一面。

古德曼也造訪佳里街區，訪談不同年齡層的居民對生命的意義、死亡、脆弱與自由的看法，並拍下每位受訪者的雙手照片，因為雙手可以呈現生命現況，結合他們的受訪紀錄一同展示。

古德曼也將結合戶外藝術裝置，在6月24日下午4點於蕭壠北側的酪梨區木平台進行肢體演出。藝術裝置《脆弱/亦或自由》則自即日起至8月22日在酪梨區展示。

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