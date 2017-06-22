連玻璃杯都拿來練！ 疊杯小王子打破世界紀錄

青溪國小葉奕成在今年「世界競技疊杯運動錦標賽」拿下多面金牌，更在計時接力一舉打破世界紀錄。（記者陳昀攝）

2017-06-22 22:04

［記者陳昀／桃園報導］青溪國小六年級葉奕成在今年「世界競技疊杯運動錦標賽」中奪得多面金牌，更與其他4名隊友在計時接力項目，一舉打破世界紀錄，以14.399秒，打破原先的14.537秒紀錄，熱愛疊杯的他，看到紙杯、布丁盒等就忍不住拿來疊，還曾趁爸媽不在家偷疊家裡的玻璃杯。

世界競技疊杯運動錦標賽今年在台灣舉辦，共有23個國家、463位選手參賽，是競技疊杯運動中重要的國際賽事，葉奕成在12歲以下組，在計時接力3-6-3、徒手接力3-6-3、徒手接力cycle拿到金牌，在個人3-6-3、個人cycle、個人3-3-3也都有前五名，另與中壢元生國小的黃睿琥及其他縣市的陳芊靜、傅紹祐、曹令綱一同在計時接力3-6-3打破世界紀錄。

葉奕成國小二年級開始參加校內的疊杯社團，便和疊杯一見如故，只要做完功課就會練習疊杯，經過一年練習，他便在2013年的全國公開賽拿下全國第三名，自此也代表台灣前往韓國、馬來西亞、德國等參賽，也都拿下金牌。

葉奕成表示，他喜歡疊杯的「速度感」，所以願意投入精神練習，平常會看影片練習、調整動作，甚至看到杯子就想拿來練習，垂手可得的紙杯、布丁盒都是練習的道具，也曾在家中偷疊玻璃杯，作為挑戰。

青溪國小校長萬榮輝表示，疊杯運動需要長時間練習，過程中必須全神貫注、忍受挫折，並敢於拚搏，在接力項目中，選手也必須互相鼓勵、配合彼此的節奏，校方之所以如此推廣疊杯運動，也是為了培養學童這樣的精神；學務主任洪啟芳表示，練習疊杯後期容易遭遇「撞牆期」，能夠堅持下去，才能得到最後的勝利。